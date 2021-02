Juruti recebe usina de oxigênio para abastecimento dos hospitais 9 de Abril e Municipal Francisco Rodrigues Barros

Usina vai atender demanda dos dois principais hospitais da cidade — Foto: Oslan Silva/Alcoa — – Usina de geração de gases medicinais com capacidade de produção de 480 m³/dia de oxigênio foi entregue neste sábado (20).

O município de Juruti, no oeste do Pará, recebeu uma usina para produção de oxigênio medicinal neste sábado (20). A usina foi viabilizada graças a parceria entre a mineradora Alcoa e o Governo do Pará.

A usina de geração de gases medicinais com capacidade de produção de 480 m³/dia de oxigênio vai beneficiar os pacientes do Hospital 9 de Abril e do Municipal Francisco Rodrigues Barros. A estrutura será instalada pelos profissionais da Alcoa com suporte da White Martins.

De acordo com o gerente geral da Alcoa, Genesis Costa, a usina deve reduzir a dependência de Juruti em relação ao mercado de oxigênio e vai aumentar a autonomia dos leitos clínicos e de UTI garantindo o funcionamento de ventiladores pulmonares e outros equipamentos que são fundamentais aos pacientes mais graves.

“Porém, é importante que o município adquira cilindros adicionais para picos de necessidades emergenciais de oxigênio”, destacou o gerente-geral da Alcoa Juruti, Genesis Costa.

Por G1 Santarém — PA

20/02/2021 19h42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...