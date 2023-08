Primeira cacique trans de MT consegue mudar nome na Justiça: ‘quebrando uma barreira’

Majur Traytowu é a primeira cacique trans em MT — Foto: Facebook/Reprodução

Majur se tornou cacique no final de 2021, após o pai ser afastado por motivos de doença.

A cacique Majur Traytowu, de 32 anos, a primeira indígena transexual no estado, conseguiu reiterar seu nome na Justiça neste mês. A cacique lidera a Aldeia Apido Paru da Terra Indígena Tadarimana, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá,

“Estou me sentindo uma pessoa realizada. Diante de tanto preconceito, eu sinto que estamos quebrando uma barreira”, pontuou.

Segundo o cacique geral da Reserva Indígena Tadarimana, Cícero Kawdora, a transição de gênero é vista com naturalidade na cultura Boé Bororo.

“Isso já vem desde o fundamental, no tempo do nosso avô já era falado sobre isso (transição), já é normal para nós”, ressaltou.

Além do reconhecimento cultural, indígenas que fizeram a transição de gênero podem ser reconhecidos oficialmente pela Justiça. A retificação dos documentos é realizada pela Defensoria Pública de Mato Grosso.

Para realizar a mudança de nome, indígenas e não indígenas devem procurar o Cartório do Registro Civil e levar os documentos pessoais, principalmente a certidão de nascimento. O processo é gratuito.

Confira os documentos necessários:

Certidão de nascimento

Título de eleitor

Registro Geral (RG)

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Certidões negativas na Justiça Eleitoral, Estadual, Federal e Militar

Certidão de protesto

Quem é Majur

Majur Traytowu contou que se descobrir como transexual aos 12 anos e, aos 27 anos, quando a família fundou a Aldeia Apido Paru, ela passou a ajudar o pai nas tomadas de decisões. Na adolescência, afoi convidada a participar de reuniões, eventos e outros assuntos envolvendo a comunidade.

Em 2017, Majur concluiu o ensino médio e quase dois anos passou em uma prova em Goiânia para cursar fisioterapia e antropologia, e no mesmo período também foi aprovada em um processo seletivo para agente de saúde indígena.

“Ou eu me mudava para a cidade fazer faculdade ou ficava para cobrir a vaga de posto de Agente Indígena de Saúde (AIS). Decidi ficar e trabalhar para estar mais perto do povo. Hoje tenho mais de três anos como agente e agora também assumo o posto de cacique da minha aldeia”, contou.

Os caciques são escolhidos por votação que, geralmente, acontece a cada dois anos. No entanto, Majur assumiu a liderança da aldeia, oficialmente, logo após o afastamento do pai, sem eleição. Os demais indígenas, segundo ela, aceitaram, sem questionamentos.

