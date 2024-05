Justiça condena a 50 anos de prisão militar da reserva da Aeronáutica por matar esposa e amiga dela, no Pará

Jovens são assassinadas por militar da reserva da Aeronáutica em Belém. — Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Duplo feminicídio ocorreu em 2021 em Belém. Réu estava preso deste então.

A Justiça do Pará condenou nesta terça-feira (28) o militar da reserva da Aeronáutica Joelson Alves de Souza a 50 anos de prisão pelas mortes da esposa Jessica Araújo Mesquisa, e a amiga dela, a pernambucana Tamires Abdon.

O duplo feminicídio ocorreu no dia 30 de janeiro de 2021, no bairro do Guamá, em Belém. O Tribunal do Júri condenou Joelson Alves de Souza por duplo homicídio qualificado, com agravante de feminicídio. Ele deve cumprir a pena em regime fechado e não tem direito de apelar em liberdade.

As famílias das vítimas esperam pela condenação do réu. Vestidos de branco, os familiares acompanharam o julgamento.

A irmã de Jéssica, Joyse Mesquisa, disse que há mais de três anos espera por justiça. “Isso nos machuca até hoje”.

Ao longo da manhã, testemunhas prestaram depoimentos. Entre elas, dois policiais militares que atuaram na ocorrência. Eles deram detalhes de como encontraram a cena do crime ao chegarem no local.

O duplo feminicídio aconteceu em janeiro de 2021 em um residencial. O crime teria acontecido quando Jéssiva tentava sair de casa com ajuda de Tamires. O réu cumpre prisão desde a época do crime.

Em nota, o Comando da Aeronáutica disse, à época, que colaboraria com as autoridades policiais nas investigações.

O julgamento ocorre mais de 1 ano depois da data prevista inicialmente, que seria em maio de 2023. O Tribunal de Justiça do Pará havia adiado o julgamento para que o réu passasse por exames de sanidade mental.

No último mês de dezembro, o laudo do Instituto Médico Legal constatou que o acusado não apresenta sinais e sintomas compatíveis com diagnóstico de transtorno mental ou comportamento e nem desenvolvimento mental incompleto ou retardo.

