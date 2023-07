Justiça condena acusados de matar professora e enterrar sob piso de concreto, no Pará

Maria Mendonça dos Santos, de 72 anos, foi encontrada morta enterrada sob concreto em Belém. — Foto: Redes sociais/Reprodução

Um terceiro suspeito, Luiz Reginaldo Santos Mendonça, de 45 anos, foi inocentado pela Justiça.

A Justiça do Pará condenou nesta última quarta-feira (12) Jessyca Aniele de Araújo Silva e Ronildo Santos Carneiro pela morte da professora aposentada que teve o corpo enterrado sob concreto em julho de 2022, no bairro de São Brás, em Belém.

Jessyca Aniele de Araújo Silva, 28 anos, foi condenada a 26 anos de prisão. Já Ronildo Santos Carneiro, de 20 anos, foi sentenciado a 21 anos e 8 meses de prisão. Ambos foram condenados por latrocínio e ocultação de cadáver.

O sobrinho da vítima, Luiz Reginaldo Santos Mendonça, de 45 anos, foi inocentado pela Justiça. Luiz Reginaldo e a ex-esposa dele (Jessyca Aniele) estavam presos desde 2022.

Segundo o advogado criminalista Madson Nogueira, Luiz Reginaldo saiu da prisão nesta quinta-feira (13), por volta das 11h30.

“Consegui demonstrar dentro do processo que ele é inocente e que não deveria prosperar a acusação contra ele de latrocínio e ocultação de cadáver”, afirma o advogado.

O crime

O corpo da professora Maria Mendonça dos Santos, de 72 anos, foi encontrado, pelo Corpo de Bombeiros, no dia 31 de julho de 2022, enterrado no quintal nos fundos da casa, onde ela morava sozinha.

Bombeiros e policiais precisaram quebrar um piso de concreto para encontrar a vítima na passagem Honorato Filgueiras, próximo à avenida Governador José Malcher, no bairro São Brás.

Segundo a Polícia Civil, familiares foram até a casa da vítima e identificaram a falta de bens e pertences da idosa, além do jardim substituído por uma calçada de concreto.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/09:34:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...