Sikêra Jr. é internado em estado grave em hospital de Manaus

Apresentador Sikêra Jr. Foto:| Reprodução/ Redes Sociais

Segundo a imprensa local, Sekêra está intubado desde terça-feira (13) com suspeita de meningite bacteriana.

O apresentador José Siqueira Barros Júnior, conhecido como Sikêra Jr., frequentemente vira assunto comentado na web por suas falas e ações polêmicas. Na manhã desta quarta-feira (15), os fãs do comunicado foram pegos de surpresa com a notícia de que ele está internado em estado grave em um hospital de Manaus.

Sikêra Jr. está internado no hospital Santa Júlia, no Amazonas, depois de ter passado mal no último fim de semana. Segundo a imprensa local, Sekêra está intubado desde terça-feira (13), com suspeita de meningite bacteriana. O estado do apresentador é considerado grave.

Até então, programa Alerta Nacional tem sido apresentado pelo jornalista Luiz Rodrigues. O jornal informou que Sikêra precisava se ausentar para cuidar da saúde e realizar exames. (Com informações do Istoé).

