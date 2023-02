Justiça decide manter presa acusada de atropelar e matar jovem, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na manhã desta quinta-feira (23), o Juiz da 3° Vara Criminal de Santarém, Gabriel Veloso de Araújo, decidiu manter presa preventivamente, a jovem Jussara Nadiny Cardoso Paixão, 24 anos, apontada como autora da morte de Líbia Tavares, 29 anos, ocasionada por atropelamento proposital, em Santarém.

“O que foi feito hoje foi a audiência de custódia para verificar as condições pessoais de Jussara e as condições que ocorreram à prisão, se ela seria mantida presa ou não.

Dentro do que existe nos autos, ela vai permanecer custodiada e agora até por inclusive, ser portadora de diploma universitário, ela tem direito de cela especial”, disse o Juiz.

Autuada em flagrante por crime de homicídio doloso, a manutenção da prisão ainda deverá ser novamente analisada, conforme outras informações apresentadas pela autoridade policial no inquérito que ainda não foi concluído.

Após audiência de custódia, a acadêmica de Biomedicina foi encaminhada para o Complexo Penitenciário de Santarém, onde continua a disposição do Poder Judiciário.

Relembre o caso

Na madrugada de quarta-feira (22), a Polícia Militar foi acionada para verificar um atropelamento ocorrido próximo ao Hospital Regional de Santarém. No local, os militares logo constataram que a morte de Líbia Tavares não teria sido um atropelamento comum, mas sim, um homicídio.

O delegado plantonista da 16ª Seccional de Polícia Civil, Willian Fonseca, informou que momento antes da trágica morte, vítima e algoz, haviam discutido, em um bar, localizado no final da Avenida Mendonça Furtado, bairro da Prainha. O motivo para desavença entre as duas seria o atual namorado de Jussara, ex de Líbia.

Líbia deixou o local de carro, e logo foi seguida por Jussara.

As duas voltaram a se encontrar na Avenida Sérgio Henn canto com a Moaçara, quando Líbia resolveu sair do veículo e decidiu tirar satisfação na frente do carro dirigido por Jussara, que acelerou e a arrastou por mais de 300 metros, até chegar no cruzamento da Avenida Sérgio Henn com a rua Palhão.

Ao frear Líbia caiu bruscamente no chão e bateu a cabeça.O Samu 192 foi acionado, e iniciou os procedimentos de reanimação, mas a jovem morreu dentro da ambulância.

Jussara só não fugiu do local por conta que tiraram a chave do carro. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), guincharam o veículo dirigido pela flagranteada e o encaminharam para a perícia.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Impacto em 23/02/2023/11:03:31

