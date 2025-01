Justiça determina a prisão de médico acusado de estuprar adolescente na UBS, em Santarém-PA

(Foto:Reprodução) – Nesta segunda-feira (20), o juiz Sidney Pomar Falcão determinou a prisão do médico Otaviano Vieira Torres Neto, 42 anos, denunciado por estupro de uma adolescente de 16 anos.

O crime aconteceu no dia 13 de janeiro, na Unidade Básica de Saúde do bairro Salvação, em Santarém.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) pela mãe da adolescente. Após oitiva da vítima e outras testemunhas, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do médico, que agora encontra-se na condição de foragido.

“Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de OTAVIANO VIEIRA TORRES NETO, […], nascido aos 06/11/1982, […], para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, do CPP)”, disse o magistrado.

O caso tramita sob segredo de Justiça na Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém.

Em nota divulgada anteriormente a decisão de prisão do médico, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que, “após a denúncia de suposto assédio envolvendo um profissional, ele foi imediatamente afastado. A Secretaria está colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos e reafirma seu compromisso com a qualidade e integridade dos serviços prestados”.

Matéria em atualização …

