Semsa afasta médico acusado de estupro durante consulta no oeste do Pará

Foto: Reprodução | O suposto estupro teria acontecido durante uma consulta no posto de saúde no bairro Residencial Salvação, em Santarém, no oeste do Pará.

O médico que foi denunciado por suspeita de estupro que teria como vítima uma adolescente, foi afastado das funções na Secretária Municipal de Saúde (Semsa). O suposto estupro teria acontecido durante uma consulta no posto de saúde no bairro Residencial Salvação, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com Semsa, as investigações estão em curso, conduzidas pelas autoridades competentes e que em razão da natureza dos fatos, o caso segue sob sigilo.

Segundo informações preliminares, o crime teria acontecido durante uma consulta no posto de saúde de Salvação. A mãe da vítima afirmou que, depois que o suposto crime aconteceu, o médico apontado pela vítima como autor do estupro deixou o local.

