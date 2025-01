Contratação de jovens aprendizes no Pará cresce quase 14% em 2024

Foto: Reprodução | O órgão realizou o levantamento com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

No acumulado entre janeiro e novembro de 2024, foram admitidos 12.363 jovens aprendizes no Pará. Esse número representa um aumento de quase 14% em relação ao mesmo período de 2023, quando o número de contratações chegou a 10.863. Os dados citados fazem parte de um balanço divulgado nesta segunda-feira, 20, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA). O órgão realizou o levantamento com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Setores econômicos em destaque

Todos os principais setores econômicos no Pará contribuíram para o alcance dessa porcentagem, com destaque para o setor de serviços, que foi responsável por 35,4% das admissões, contratando formalmente 4.372 jovens. O setor do comércio foi o segundo maior empregador, com 28,5% das contratações (3.523 jovens), seguido pelo setor da indústria, que registrou 20,8% dos contratos (2.574 jovens). Juntos, esses três setores responderam por quase 85% de todas as admissões formais de Jovens Aprendizes no Estado.

Belém foi o município que mais contratou

Entre os municípios paraenses, Belém foi o maior contratante, registrando 4.702 admissões, o que equivale a 38% de todas as contratações do Estado. Parauapebas aparece em segundo lugar, com 1.093 admissões, seguido por Ananindeua, que registrou 993.

Pará lidera as contratações na Região Norte

No âmbito regional, o Pará se destacou como o maior contratante de jovens aprendizes da Região Norte, respondendo por 40,8% das admissões formais registradas nos estados nortistas em 2024. Ao todo, a Região Norte contratou 30.318 jovens, sendo o Pará o responsável por 12.363 dessas admissões. O Amazonas ficou em segundo lugar, com 8.053 contratações (26,6%), seguido por Rondônia, com 4.216 admissões (13,9%).

Além de liderar na Região Norte, o Pará se posicionou como o 11º estado do Brasil em número de contratações de Jovens Aprendizes no período analisado, reforçando sua importância no cenário nacional.

Oportunidades e impacto social

O programa Jovem Aprendiz tem o objetivo de inserir pessoas de 14 a 24 anos no mercado de trabalho. De acordo com a legislação dele, empresas de médio e grande porte devem ter entre 5% e 15% de colaboradores contratados como aprendizes.

Os contratos variam entre um ano e meio até dois anos e os aprendizes são contratados por meio de regime especial de CLT. A remuneração é com base no salário mínimo hora e inclui vale-transporte, 13º salário, INSS, Férias e FGTS (2%).

Os números alcançados pelo Pará em 2024 evidenciam o avanço do mercado de trabalho para os jovens no Estado, especialmente em um momento em que a inserção profissional é crucial para o desenvolvimento de novas competências. A contratação de jovens aprendizes não apenas movimenta a economia local, como também contribui para a inclusão social e a formação de uma nova geração de profissionais qualificados.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/17:07:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...