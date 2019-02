Justiça libera uso de trio elétrico no pré-Carnaval da Cidade Velha em Belém

carnaval chuva cidade velha — Foto: Segup

Decisão saiu nesta quinta-feira (31). Trio Elétricos estão autorizados a percorrer as ruas do centro histórico com limite de volume de 60 decibéis.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) liberou o uso de trio elétrico e pranchas pelos blocos de carnaval que integram a Liga dos Blocos da Cidade Velha, em Belém. A liminar saiu nesta quinta-feira (31). Os blocos estão limitados a utilizar o volume máximo de 60 decibéis.

A decisão suspendeu o parecer técnico do Instituto do Patrimônio e Histórico Nacional (Iphan), que autorizou que apenas sistemas acústicos de som fossem utilizados pelos blocos para proteção dos prédios e casas tombadas no centro histórico.

De acordo com o juiz federal Henrique Jorge Dantas da Cruz, a dimensão do trio elétrico pouco importa, já que não prejudicará em nenhum aspecto a integridade dos bens tombados.

“Não afeta significativamente a visibilidade e a integridade dos bens tombados em seus aspectos simbólico, arquitetônico, estilístico, histórico, paisagístico e ambiental, e não há relevância a respeito da sua potência sonora, pois basta limitar a execução em 60 decibéis (como fizera em 2018), isto é, pouco importa a potência máxima (do trio elétrico), se a energia transformada em som é limitada em 60 decibéis”, completou.

Em nota, a prefeitura disse que vem realizando inúmeras reuniões com os órgãos municipais e os conselhos municipais para o planejamento do evento e que garante o apoio ao evento, por meio de serviços de limpeza, organização do trânsito, segurança, colocação de defensas e banheiros químicos.

Segurança

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) divulgou o esquema de segurança, montado em parceria com os demais órgãos competentes, para o Carnaval 2019 no bairro da Cidade Velha, em Belém. Aproximadamente 300 agentes de segurança vão atuar por dia no local, com cerca de 70 viaturas.

Este ano, o circuito será isolado e haverá apenas dois pontos de acesso, onde os brincantes todos passarão por uma revista.

Segundo a secretaria, a ação é integrada e conta com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Samu, Prefeitura de Belém, Detran, além da associação de moradores e liga de blocos.

