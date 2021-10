Zé Vaqueiro casa com mulher mais velha e não convida a mãe

O casamento no entanto, deu o que falar e se tornou um dos principais assuntos na web.

Foto:| Reprodução

Um dos nomes mais conhecidos do piseiro abandonou as chuteiras e resolveu de vez se unir em matrimônio com a noiva. Sim, Zé Vaqueiro, de apenas 22 anos, casou na segunda-feira (25) com Ingra Soares, de 31 anos, em Fortaleza.

O casamento no entanto, deu o que falar e se tornou um dos principais assuntos na web. O motivo foi pelo cantor não ter convidado a mãe, Nara de Sá Marcolino para a cerimônia.

Nara participou da live da cerimônia e comentou que não recebeu convite. “Se soubesse, eu tinha ido”, começou Nara, que usou emojis de carinhas tristes chorando. “Que Deus abençoe, meu filho. SE TIVESSE ME CONVIDADO EU TINHA IDO”, completou.

No último sábado, em seu Instagram, Nara parabenizou a nora. “Hoje é dia dela, da minha nora Ingra. Que Deus te conceda toda sorte de bênçãos e muitos anos de vida e paz ao lado do meu filho, @zevaqueiro.

Foto: Reprodução/Instagram

Obrigada por cuidar tão bem dele. Feliz aniversário”, escreveu Nara. Em fevereiro, Nara postou fotos com o filho cantor e se declarou. “Matando a saudade do meu bebê”, escreveu.

Foto:Reprodução/Instagram

O cantor também parabenizou Ingra nas redes sociais.

A celebração, religiosa e civil, aconteceu ao ar livre e foi toda decorada com flores brancas. Xand Avião, amigo do casal, foi um dos famosos presentes.

O casal está junto há dois anos e tem o pequeno Daniel Martin, de 1 ano. O menino levou as alianças até o altar ao lado da irmã, Nicolle, filha de Ingra. Em seus votos, ela relembrou o dia em que conheceu o agora marido, abordou a diferença de idade entre eles e falou sobre a importância do menino em suas vidas.

Com informações Revista Quem

