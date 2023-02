Juvenal Soares volta a presidir a Cooperativa Bubure, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Juvenal Soares substitui Renato Rodrigues, que esteve à frente da Cooperativa no período de 2021 a 2022

Na última terça-feira, dia 31 de janeiro, os associados da Cooperativa Bubure elegeram a nova diretoria da entidade para biênio 2023/2023. Apenas uma chapa foi apresentada.

A chapa encabeçada por Juvenal Soares obteve 30 votos (SIM) contra 10 (10) e 01 (uma abstenção).

A Chapa vencedora é formada:

Diretor Presidente: JUVENAL SOARES

Diretor Administrativo: RIBAMAR LOPES AGUIAR

Diretor Financeiro: ELIZEU ARAUJO DOS SANTOS

Diretor Operacional: EURIVAL REGO DE SOUZA.

Após ser feita a contagem dos votos e divulgado o resultado, os novos diretores foram empossados nos respectivos cargos.

Juvenal Soares substitui Renato Rodrigues, que esteve à frente da Cooperativa no período de 2021 a 2022.

Hoje, após ter sido criada em 1988, a Cooperativa Bubure, que é genuinamente itaitubense, é uma referência no Estado do Pará no transporte alternativo (coletivo com micro ônibus) atendendo as populações dos municípios de Jacareacanga, Itaituba, Trairão, Novo Progresso, Rurópolis, Placas, Medicilândia, Uruará, Altamira, Marabá e Santarém.

No futuro, segundo Juvenal Soares, a Cooperativa tem um projeto para a aquisição de ônibus para servir melhor seus usuários. Hoje a Cooperativa conta apenas com micro ônibus. (Com informações do Portal Santarém).

