Karoline Lima exibe beleza natural ao posar sem maquiagem e queimada do sol

Karoline Lima — Foto: Reprodução/Instagram

Influenciadora digital está aproveitando alguns dias de descanso em Taíba, no Ceará.

Karoline Lima, de 27 anos, postou em suas redes sociais, nessa terça-feira (19), selfies em que aparece sem maquiagem, e deixa à mostra a pele vermelha devido à exposição solar. A influenciadora digital está em viagem com Léo Pereira, de 28 anos, zagueiro do Flamengo que curte o período de folga com a namorada em Taíba, no Ceará, enquanto o time não entra em campo.

Poucas horas depois de publicar as fotos sem maquiagem, Karoline mostrou sua produção para jantar romântico. Ela apostou em um vestido longo, o cabelo modelado e, desta vez, usava maquiagem.

Recentemente, a modelo expôs em seu Instagram as cantadas que o namorado recebe. Ela mostrou uma seguidora chamando o zagueiro do Flamengo de “nosso marido” e outra dizendo “lindo o jeito que ele me olha (olhando para a câmera)”.

“Cada uma com o seu Cleberson Ricardo”, escreveu ela, ao usar o termo que viralizou nas suas redes após uma mulher, casada com um homem com esse nome, reclamar dele acompanhar Karoline na internet. “Olha lá, as talaricas”, completou.

Veja as fotos:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/12:57:19

