Assim como Deborah Secco, veja famosas que também turbinaram o bumbum

Key Alves, Gabi Martins e Juju Salimeni turbinaram o bumbum — Foto: Reprodução Instagram/Agnews/Anderson Borde/Reprodução Instagram

Atriz contou que é adepta do preenchimento de ácido hialurônico na região.

Hoje em dia é possível ter aquele bumbum redondinho e durinho conquistado com técnicas que vão além da musculação. Muitas famosas vêm recorrendo a essas ajudinhas extras com tratamentos estéticos específicos para a região.

Debora Secco, por exemplo, que costuma arrasar na praia com seus biquínis minúsculos e no Carnaval desfila com fantasias lindas e ousadas, contou ao gshow o segredo do up que dá em seu bumbum: ela é adepta do preenchedor de ácido hialurônico nesta região do corpo.

“Uma vez por ano, faço esse preenchimento. Não só no bumbum, mas nos braços, barriga, rosto… Faço em tudo! A pele fica mais dura. Gosto muito do resultado”, contou a atriz.

Mas Deborah não é a única famosa a se submeter a um tratamento especial no bumbum! Veja quem mais deu um up nos glúteos:

Gabi Martins

A cantora e ex-BBB retocou o bumbum para o Carnaval. Gabi desfilou como musa da Unidos de Vila Isabel, na Marquês de Sapucaí.

Carol Nakamura

Em suas redes sociais, a bailarina contou que fez um procedimento com aminoácidos injetáveis e aplicação de ácido hialurônico para preencher o desnível de um de seus glúteos que a incomodava demais.

Key Alves

No ano passado, a ex-BBB fez aplicações de bioestimuladores de colágeno, combinações de injetáveis em pontos específicos e tecnologias avançadas para induzir o rejuvenescimento da região e melhorar o contorno glúteo.

Paula Freitas

A ex-BBB remodelou o bumbum com a harmonização glútea que, segundo ela, procura aumentar o volume do bumbum e, como diz o nome, remodelar a região, além de eliminar assimetrias e irregularidades.

Juju Salimeni

A musa fitness faz aplicação de bioestimuladores de colágeno. “É ótimo para dar sustentação, firmeza e até um voluminho a mais”, garante.

