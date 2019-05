Ladrão condenado por roubo de avião e morte de PF é preso com carreta roubada em Guarantã do Norte

(Foto:Divulgação)-Confronto entre policiais federais e assaltantes em aeródromo, em 2015, matou agente. Assaltante foi condenado em 2017 e cumpria pena em liberdade.

Um assaltante foi preso na noite dessa sexta-feira (10) ao ser flagrado com uma carreta roubada em Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá. Revelino Leismann, de 46 anos, foi preso pela Polícia Militar depois de denúncias.

Depois de ser preso, os policiais descobriram que ele já foi condenado pela tentativa de roubo de um avião Cessna, em um aeródromo, em 2015 em Sinop, a 503 km de Cuiabá.

Naquela ocasião,

a ação criminosa resultou na morte do agente federal Mário de Almeida Mattos, de 33 anos.

A quadrilha foi condenada por tentativa de roubo e formação de quadrilha.

Revelino, em 2017, foi condenado a cumprir 8 anos e 10 meses de prisão. No entanto, atualmente ele estava solto.

De acordo com a PM, Revelino foi preso por adulteração e receptação. Os policiais souberam que o suspeito estava com a carreta roubada. A vítima foi mantida em cárcere privado por dias e teve a carreta carregada de sacos de feijão levada pelos assaltantes.

O crime ocorreu no dia 2 de maio na BR-070, entre Cuiabá e Cáceres, a 220 km da capital. Revelino estava com a carreta e uma agenda com anotações sobre a venda da carga da carreta.

Ele foi levado À delegacia da Polícia Civil de Guarantã. A vítima foi liberada e não se feriu.

Fonte: G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...