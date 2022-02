Eventos particulares movimentam o Carnaval em Novo Progresso

Em 2022, o Brasil ainda não terá de volta o tradicional Carnaval que é ansiosamente aguardado em todas as partes do país. Isso porque os maiores eventos carnavalescos foram cancelados devido ao surgimento da variante ômicron do coronavírus, inclusive em Novo Progresso e no Pará.

Com a vida social lentamente voltando ao normal, as melhores opções de entretenimento se tornaram os eventos particulares.

As atrações começam na sexta-feira dia 25 de fevereiro e continua até esta terça, 1 de março de 2022.

Para o folião ainda tem hoje e amanhã para se divertir, basta procurar o melhor local.

Veja os locais onde você pode curtir o carnaval em Novo Progresso.

*Whiskritorio

*Chopão,

*Erisvaldo

*Cachoeira do Bambu

*Garagem

*Texas

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/02/2022/11:10:20

