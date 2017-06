ladrão e vacilão-Presos após tatuarem na testa de adolescente

A família informou à polícia que o adolescente estava desaparecido desde o dia 31 de maio. Eles procuraram o 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo para tentar localizar o paradeiro do adolescente. Familiares contaram à polícia que o jovem é usuário de drogas e não estaria bem mentalmente.

O tatuador Ronildo Moreira de Araújo, 29 anos, e Maycon Wesley Carvalho dos Reis, de 27, foram presos na noite de sexta-feira (9), no centro de São Bernardo do Campo (SP).

You May Also Like