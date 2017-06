PRF prende homem transportando diamantes e R$ 4 mil no Nortão

(foto: assessoria) – O passageiro de um VW Gol, com placas do Pará, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, no posto fiscal em Nova Santa Helena (157 quilômetro e Sinop), ontem à noite. Ele é acusado de transportar 15 pedras preciosas sem qualquer documentação de origem e R$ 4 mil em dinheiro.

