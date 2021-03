Ladrões levam R$ 20 em assalto a posto de combustível em Novo Progresso

ASSALTANTES RENDEM VIGIA E ROUBAM APROXIMADAMENTE 20 MIL REAIS DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. (Foto:Jailson Rosa)

O ocorrido foi registrado na manhã de hoje (23) na delegacia de Polícia Civil De Novo Progresso, o qual foi repassado a nossa reportagem, que o assalto ocorreu por volta 02h00min, dessa madrugada de hoje (23/03) no posto de combustível “Curuá”, localizado no Bairro Otávio Onetta, as margens da Rodovia BR-163.

Três criminosos encapuzados e armados renderam o vigia do referido posto de combustível, colocando o mesmo de frente para a parede. Dois dos criminosos adentraram no interior do estabelecimento, indo para o escritório e posteriormente arrombaram o cofre que estava no local, subtraindo os valores em dinheiro. Segundo o vigia os criminosos ainda teriam adentrado na conveniência do posto e subtraído o valor de R$ 200 reais.

Os criminosos amarram as pernas e braços do vigilante, deixando o mesmo deitado no chão do escritório. Tempo depois os criminosos fugiram. Tendo o vigilante conseguido se soltar e pedir ajuda. Segundo informações os criminosos roubaram aproximadamente o valor de R$ 20 mil reais.

O caso está sendo investigado pela polícia Civil De Novo Progresso. Até o momento nenhum suspeito foi identificado.

