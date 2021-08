VEREADORES DERRUBARAM PROJETO DE LEI DO PREFEITO POR UNANIMIDADE

Na noite desta terça-feira, 18, a Câmara Municipal de Novo Progresso realizou mais uma Sessão Ordinária no mês de agosto. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Chico Sousa, contando com as presenças dos demais parlamentares.

Projeto que autorizava o prefeito Gelson Dill negociar o reajuste da tarifa de água em Novo Progresso foi rejeitado pela Câmara de Vereadores

O Projeto de Lei nº 820/2021 foi encaminhado pelo Prefeito Gelson Dill (MDB) , e estava na pauta do legislativo desta terça-feira 18 de Agosto de 2021. Foi rejeitado!



Leia mais:Prefeito Gelson Dill encaminha projeto de lei que autoriza negociar aumento de 32% na tarifa de agua em Novo Progresso

De acordo com o PL 820/2021, de autoria do Prefeito Municipal Gelson Dill , a prefeitura precisava de autorização do legislativo para negociar junto com a empresa Águas de Novo Progresso o aumento de até 32% na tarifa, segundo o PL a tarifa está defasada.

Todos os parlamentares ocuparam o espaço das Explicações Pessoais, e foi colocado em votação teve 11 votos contrário a aprovação.

A unanimidade rejeitou o PL que vai para o arquivo da prefeitura.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

