Prefeito decreta ‘dia de jejum e oração’ contra Covid-19 no Pará e faz apelo pelo uso de máscara

(Foto:Reprodução) – Prefeito de Bom Jesus do Tocantins, interior do estado, diz que o município tem tradição cristã e cita versículos bíblicos para embasar decreto. Cidade registra 529 casos da doença e 13 mortes.

Diante do avanço da pandemia, a prefeitura da cidade de Bom Jesus do Tocantins, no interior do Pará, homologou um decreto determinando que este domingo (21) seja “dia de jejum e oração contra o contágio da Covid-19”.

Um vídeo que circula pelas redes sociais nesta sexta (19) mostra o prefeito João Cunha Rocha (PSC), em cima de um carro som, fazendo um apelo aos moradores para que usem máscaras (veja abaixo).

“Muita gente está morrendo, é um pedido simples pra salvar a sua vida, porque sozinho eu não consigo. Vocês estão levando essa doença para os seus pais. Usem máscaras, não é pedir demais. Façam a sua parte ou muitas pessoas dessa cidade vão ser enterradas. Estamos cansados, há um ano pedindo isso, e as pessoas brincam, acham que não vão pegar a doença”.

Segundo o mais recente boletim da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), a cidade registra 529 casos da doença e 13 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

No decreto, o prefeito João Cunha Rocha (PSC) alega que o município tem tradição cristã e cita personagens e versículos bíblicos para embasar o decreto. Nele, o prefeito argumenta que o jejum se faz necessário “considerando que na Bíblia Sagrada, no livro de Ester, capítulo 4, versículos 16 e 17, encontramos um pedido da Rainha Ester para que o povo judeu jejuasse em favor dela, porque ela entraria na presença do Rei para intervir em favor de seu povo que seria destruído”.

O decreto cita ainda outra passagem bíblica como argumento, “considerando que na Bíblia Sagrada, no livro de 2º Crônicas, capítulo 20, diante de inimigos terríveis e imbatíveis, o Rei Josafá determinou jejum para todo o povo de Judá e passaram a clamar Deus”.

“Considerando que no livro de Jonas, capítulo 3, o Profeta Jonas foi até a cidade de Nínive e já havia uma sentença de destruição para aquela cidade, mas o Rei de Nínive temeu a Deus e decretou jejum para todos, e que, em todos esses casos, Deus ouviu as orações e respondeu ao povo trazendo livramento e vitórias”, também pontua o texto do decreto municipal.

O prefeito recomenda à população que se dedique “a jejuar e orar a Deus pedindo que tenha misericórdia da população, diante da pandemia mundial de Covid-19, que se encontra adoecendo e matando pessoas em nosso município, no nosso país e milhares de pessoas no mundo”.



Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins decreta dia de jejum e oração contra a Covid-19 — Foto: Reprodução

Covid-19 em Bom Jesus

Cidade com cerca de 17 mil habitantes, Bom Jesus contabiliza 529 casos, 13 óbitos e 495 recuperados de Covid-19.

