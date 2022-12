Dois paraenses- Rangel Anaconda e Brendson Ribeiro vencem competição no Shooto Brasil (RJ)

Rangel Anaconda de Novo Progresso e Brendson Ribeiro é da cidade de Marapanim (PA) vencem competição no Shooto Brasil (RJ) – Foto: Marcell Fagundes/Shooto Brasil

Competição foi realizada no Rio de Janeiro (RJ)

Paraense Brendson Ribeiro conquista o cinturão meio pesado do Shooto Brasil

O Pará conquistou o cinturão no Shooto Brasil 114, realizado na última sexta-feira (16), em evento no Rio de Janeiro (RJ). A conquista veio com Brendson “The Gorilla” Ribeiro, natural de Marapanim (PA). Pela categoria meio-pesado, “The Gorilla” nocauteou no primeiro round o potiguar João Paulo “King” Fagundes, que era o detentor do cinturão. O paraense tem um cartel de 14 vitórias, cinco derrotas e um “no contest” (luta sem resultado).

Rangel Anaconda vence no Shotto Brasil 114

Rangel Anaconda nocauteia Ary Santos e conquista o cinturão dos super-leves, no Shooto Brasil Solidariedade

Outro paraense que participou do Shooto Brasil 114 foi o atleta Rangel de Sá. Ele venceu o mineiro Evaldo Santos por nocaute técnico no primeiro round. Natural de Novo Progresso (PA), “Anaconda” tem agora um cartel com 13 vitórias e três derrotas.

Jared Cannonier mira nova disputa do cinturão em 2023

Após vencer Sean Strickland na decisão dividida dos juízes, em confronto pelo UFC Las Vegas 66, realizado no último sábado (17), Jared Cannonier evitou projetar os próximos passos nos peso médio (até 83,9kg.). Ao ser questionado sobre quem deseja enfrentar em sua próxima luta, o norte-americano sequer citou nomes, mas apontou mira para os mais bem ranqueados da categoria. “Se não for em uma luta pelo título, que seja algum top da categoria (dos pesos médios). Se não for pelo cinturão no início de 2023, então uma luta que me credencie ao título no meio do ano que vem”, disse Cannonier.

Canal Combate se despede do UFC

O UFC Las Vegas 66, realizado em 17 de dezembro de 2022, ficará marcado como ponto de nostalgia para os fãs de MMA. Mesmo com um evento sem brilho, o espetáculo representou a última transmissão do Canal Combate com direitos sobre a marca do UFC. Após mais de 10 anos, o que resta é um legado de suma importância para as artes marciais mistas, consagrando estrelas e realizando sonhos. Nos últimos anos, o Canal Combate teve como carro forte os direitos de transmissão do UFC. Por lá, acompanhamos momentos de glórias, decepções e surpresas.

Duelo entre Paulo Borrachinha e Robert Whittaker é retirado do UFC 284

Em fim de contrato com o UFC, Paulo Borrachinha, ao longo dos últimos dias, já havia deixado claro que não assinou nenhum contrato para lutar contra o ex-campeão peso-médio, Robert Whittaker, no dia 11 de fevereiro, em Perth, na Austrália, no card do UFC 284. De acordo com a publicação, o lutador brasileiro e os executivos do Ultimate não chegaram a um consenso para a renovação de contrato, o que fez Borrachinha recusar a oferta do UFC para a luta contra Whittaker.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/12/2022/07:05:53 com informações do portal O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...