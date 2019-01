Mototaxista de Novo Progresso sofre acidente na rodovia Br 163

O acidente foi registrado por volta de 16h00mn da tarde desta quinta-feira (26) na rodovia BR-163 distante 55 km da cidades de Novo Progresso , nas proximidades da Comunidade de Alvorada da Amazônia.

O mototaxista Francisco (Gaxeta), de Novo Progresso que pilotava uma moto Honda Bros 150cc com placa de Novo Progresso ficou bastante ferido após sofrer acidente na rodovia.

De acordo com a informação ele foi socorrido primeiro por populares, foi encaminhado ao HMNP onde aguarda transferência para hospital da região.

As causas do acidente e estado de saúde da vitima esta sendo apurado pelo Jornal Folha do Progresso.

Matéria sendo Atualizada….



