Após atentado à bala, filho de ex-prefeito morre em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Na sexta-feira (2), Guirland José Pereira Brito Freire, filho do ex-prefeito, Wirland Freire, morreu no hospital do município de Itaituba. Segundo informações iniciais, após passar por uma cirurgia, não resistiu aos ferimentos.

Guirland José Pereira Brito Freire foi vítima de um atentado à bala ocorrido na última quarta-feira (31), em uma região garimpeira, conhecida como Crepurizinho. Após ser alvejado com vários tiros, ainda conseguiu dirigir até uma comunidade em busca de socorro. No local, foi socorrido e em seguida foi transferido de avião para Itaituba.

De acordo com o irmão da vítima, Wilmar Freire, o corpo deve ser transladado para Santarém. (Com informações do O Impacto).

