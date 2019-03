Equipe do HRBA instala equipamentos doados pelo Governo do Estado no Hospital Municipal de Itaituba

Foto: Ascom HRBA –O Hospital Municipal de Itaituba já recebeu a mesa de cirurgia e o arco cirúrgico – equipamento de raios-X no qual é possível produzir imagens em tempo real – que estavam no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), e foram doados pelo Governo do Estado. A entrega dos equipamentos é resultado da parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, gestora do HRBA.

O Hospital Regional enviou uma equipe para realizar a instalação dos equipamentos. Nesta semana, os profissionais do Hospital de Itaituba serão treinados para manusear a mesa e o arco cirúrgico. A partir de agora, o município vai poder realizar cirurgias de média complexidade nas áreas de ortopedia e traumatologia, que são as principais demandas cirúrgicas.

“Isso é fundamental para que esses serviços atendam a população nas áreas de ortopedia e traumatologia em Itaituba, no local de origem, evitando que esses pacientes tenham que se deslocar. Temos certeza de que esse serviço trará grandes benefícios não só para a população daquele município, mas para o sistema de saúde da região”, afirma o diretor-geral do HRBA, Hebert Moreschi.

Para o secretário de saúde de Itaituba, Iamax Prado, os equipamentos vão proporcionar melhor qualidade de vida para a população. “A importância desse arco cirúrgico para Itaituba é o avanço. A população, quando necessita de transferência via TFD (transferência fora do domicílio), em caso de trauma ortopédico, era encaminhado ao município de Santarém para o Hospital Municipal ou para o Hospital Regional. E esse encaminhamento demorava até a realização do procedimento cirúrgico”, diz Prado.

HRBA – Reconhecido nacionalmente como um dos dez melhores hospitais públicos do Brasil, o HRBA é gerenciado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A Unidade atende uma população estimada em mais de 1,1 milhão de pessoas, residentes em 20 municípios do oeste do Pará.

