Lavador de carros aprovado no concurso da PMPA estudava 12h por dia: ‘tudo valeu a pena’

De família humilde, Adriano Constantina da Silva, 18 anos, vê na aprovação para a PM, a possibilidade de mudar de vida.

Com 76 pontos alcançados na prova, o jovem lavador de carros Adriano Constantina da Silva, 18 anos, foi aprovado no concurso da Polícia Militar do Pará, para o curso de formação de praças. Mas o percurso até a tão sonhada aprovação não foi fácil e exigiu do jovem morador do município de Oriximiná, oeste do Pará, que não tinha condições de pagar um cursinho preparatório, foco, disciplina e muitas horas de estudo para absorver o máximo de conteúdo possível.

“Eu me dedicava umas 12 horas por dia para estudar. Chegava da escola, porque eu estudava o último ano do ensino médio e precisava estudar os conteúdos para o concurso. Estudava até de noite, até uma ou duas da manhã, e ia dormir. Acordava cedo para ir estudar no outro dia. Aí era essa mesma dedicação todo dia”, contou Adriano.

A aprovação no concurso foi muito comemorada por Adriano, mas ao mesmo tempo, acendeu a preocupação com os gastos que ele precisa fazer para realizar exames médicos e providenciar toda a documentação exigida no edital do concurso. Esse é uma etapa obrigatória e que pode eliminar o candidato, caso não seja cumprida.

De família humilde, Adriano não tem recursos para bancar todos os gastos necessários para os exames. O trabalho como lavador de carros é recente. Começou somente quando o jovem concluiu o ensino médio. A atividade foi o meio que o jovem encontrou para ajudar nas despesas de casa.

“Como lavador de carros, eu comecei depois que eu saí da escola e terminei meu ensino médio. Minha família é bem humilde, moramos em uma casa simples. Não é muito o que eu tenho, mas a minha mãe me ajudou a conseguir fazer as viagens para o concurso. Ela pediu do meu irmão. Foi tudo um sonho, que todo mundo me ajudou a construir. Minha família, minha mãe. Tenho que agradecer a todos, especialmente a minha mãe, ela foi guerreira e no final tudo valeu a pena”, disse Adriano.

Sensibilizados com a história de luta e superação de Adriano, policiais militares de Oriximiná lançaram um pix solidário para que o jovem consiga fazer os exames necessários para a próxima fase do concurso da PMPA, e assim, realize o sonho de fazer parte da “Briosa”, como é carinhosamente chamada a Polícia Militar. A chave do pix é o número de telefone (93) 99100-8946 (Adriano Constantina da Silva).

Para Adriano Constantina, a aprovação no concurso da PMPA representa uma grande mudança de vida.

História que emociona

Na postagem do pix feita no perfil @pm_praca, página motivacional da Polícia Militar, é narrada a história sobre a admiração de Adriano Constantina da Silva pela Polícia Militar, e do jovem de sonho de ser policial militar e trabalhar no combate à criminalidade.

O perfil narra que no dia 2 de dezembro de 2023, às 21h10, o motopatrulhamento (2º Sgt Moitinho, CB Dionei, CB Reis e SD Patrício) realizava rondas ostensivas na rua José Joveniano Ferreira com a travessa Carlos Calderaro, quando avistou três adolescentes, que perceberam a aproximação da polícia, correram em direção a esquina, sendo abordados e questionados pelo 2º Sgt Moitinho.

Os adolescentes pediram desculpa pela atitude e informaram que estavam ali apenas por admirarem o trabalho de policiamento ostensivo nas motocicletas da Polícia Militar. E que Adriano, na época, com 17 anos, havia feito inscrição ao concurso da PM e queria ser policial militar. O sargento então parabenizou os meninos e os incentivou a buscarem a tão sonhada aprovação no concurso da PMPA.

“Pois é, senhores, na data de ontem (17/01/24) saiu o resultado da prova objetiva da Polícia Militar; e em destaque a APROVAÇÃO no concurso da Briosa de Fontoura do jovem Adriano de 18 anos, aluno do 3º ano do ensino médio da escola Almir Gabriel, e não mediu esforços nos estudos para se dedicar e se disciplinar em poucos meses de estudos até o dia da prova objetiva, conseguindo a tão sonhada aprovação no concurso”, diz a publicação.

Ainda de acordo com a publicação, durante o período da escola, Adriano sempre tirava um tempo para conversar e saber um pouco sobre a vida de caserna com os policiais militares que tiram serviço no Policiamento Escola Segura.

“Sei que não é conseguir! Mas com esforço, dedicação e a bênção de Deus, ele foi aprovado!”

