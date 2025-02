Ministério da Gestão divulga resultados do CPNU, o maior concurso público da história do Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Fundação Cesgranrio divulgaram, às 10h, os resultados do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), modelo inovador de seleção de servidores públicos. As 6.640 vagas do concurso, para 21 órgãos e entidades, foram disputadas por quase 1 milhão de candidatos, oriundos da quase totalidade dos municípios do país, o que demonstra o sucesso do certame em democratizar o acesso ao serviço público brasileiro.

Desde sua concepção como política pública, um dos objetivos do CPNU foi democratizar o acesso ao serviço público e promover diversidade na Administração Pública. Pela primeira vez, um concurso público contou com a participação efetiva de 970.037 pessoas, com provas aplicadas em 228 cidades e 3.647 locais, permitindo que candidatas e candidatos realizassem o exame o mais próximo possível de suas residências.

Além das vagas para pessoas negras e com deficiência e confirmando o compromisso do Governo Federal com a realização de um certame inclusivo, o CPNU adotou, pela primeira vez, critérios afirmativos para a reserva de vagas para candidatos indígenas. Outro destaque foi a concessão de isenção da taxa de inscrição a mais de 600 mil pessoas.

Depois do adiamento para garantir a participação da população do Rio do Grande do Sul, afetada pela tragédia climática de maio de 2024, data inicial do concurso, as provas foram aplicadas em 18 de agosto de 2024. Aproximadamente 72 mil salas foram utilizadas, e cerca de 210 mil trabalhadores atuaram na segurança e logística do certame.

“Estamos ansiosos para que vocês cheguem logo aqui no Governo Federal. Estamos precisando muito dessa colaboração de vocês. Parabéns a todas as pessoas aprovadas e a todas que participaram. Foi uma grande inovação que fizemos e estamos muito felizes com o resultado”, disse a ministra Esther Dweck, dando as boas vindas às novas servidoras e servidores. Queria reforçar para aqueles que passaram, especialmente aqueles que têm curso de formação para fazer, que não deixem de confirmar na área do candidato até amanhã, dia 5 de fevereiro. É super importante porque isso garante sua vaga”, ressaltou a ministra.

Ao longo desta terça-feira, o MGI vai apresentar um perfil dos classificados e classificadas.

Como consultar os resultados?

Na área do candidato, o candidato ou candidata poderá consultar o seu resultado individual para cada um dos cargos em que se inscreveu.

Poderão ser consultadas as listas de classificação em cada cargo de todos os blocos e as listas de convocados para os cursos de formação. As listas dos cargos de nível médio (bloco 8) serão definitivas, com os resultados finais. As listas dos cargos de nível superior serão provisórias, uma vez que o resultado final somente será divulgado em 28/02, após o período de convocação/confirmação para cursos de formação. A medida em que candidatos não confirmem sua participação nos cursos de formação, outros candidatos serão convocados, provocando uma alteração nas listas nos demais cargos. Por isso serão divulgadas novas listas dias 11 e 18 de fevereiro, antes da lista definitiva.

No Diário Oficial da União (previsão de publicação de edição extra, no período da tarde) poderão ser consultados: um edital com divulgação dos resultados finais do Bloco 8, de nível médio, e os sete editais de convocação para cursos de formação (Blocos de 1 a 7).

Live sobre os resultados

Para orientar os classificados e responder dúvidas, hoje (4/2), às 16 horas, haverá uma live sobre o CPNU. O evento será uma oportunidade para conhecer, ponto a ponto, os detalhes da divulgação dos resultados e tirar as dúvidas sobre os próximos passos do concurso.

Cargos de nível médio – Bloco 8

Para os candidatos que concorreram ao bloco 8, hoje é dia de comemorar a linha de chegada na reta final do CPNU. Além dos resultados individuais, disponíveis na área do candidato, todos os concorrentes terão acesso às listas definitivas de aprovados em vagas imediatas e de aprovados em lista de espera dos cargos de nível intermediário.

Cargos de nível superior sem curso de formação

Os candidatos aos cargos de nível superior dos Blocos 1 a 7 ainda precisarão esperar até o dia 28 de fevereiro para saber, em definitivo, sua classificação no CPNU. Hoje serão divulgadas as primeiras listas provisórias de classificação, por cargo.

A lista inicial de convocados considera as opções de cargo indicadas no momento da inscrição. À medida que os candidatos confirmam a participação, novas vagas são abertas em outros cargos, com listas atualizadas sendo publicadas nos dias 11 e 18 de fevereiro. Aqueles reconvocados para cargos de maior preferência terão sua vaga anterior automaticamente disponibilizada para outro candidato.

Por isso, é fundamental que os candidatos desse bloco estejam atentos às divulgações dos dias 11 e 18 de fevereiro.

Cargos com curso de formação

Se você foi convocado para o curso de formação, é imprescindível acessar a Área do Candidato no site do CPNU nos dias 4 e 5 de fevereiro para confirmar sua presença. Apenas aqueles que responderem “SIM” à convocação terão sua vaga garantida.

No total, 2.305 candidatos devem acessar a Área do Candidato para verificar sua convocação e confirmar a participação no curso de formação, etapa classificatória e eliminatória do concurso.

Nos dias 4 e 5 de fevereiro, os candidatos convocados para o curso de formação deverão acessar a área do candidato no site oficial do CPNU para verificar a convocação e confirmar a participação. O prazo para confirmação termina no dia 5 de fevereiro. A resposta negativa elimina o candidato da vaga para a qual foi convocado, mas ele segue concorrendo às outras vagas com maior preferência indicada no ato da inscrição, ou seja, o candidato será eliminado das vagas que estão abaixo da sua preferência. A mesma lógica vale para as convocações feitas nos dias 11 e 18 de fevereiro.

Banco de candidatos

O MGI criará um Banco de Candidatos Aprovados em Lista de Espera para futuras convocações, ampliando as chances de nomeação. Cada bloco temático terá um banco correspondente. No total, mais de 16 mil candidatos estarão classificados no banco. Os classificados também poderão ser convocados para vagas temporárias, sem perder sua posição no Banco de Candidatos para os cargos efetivos.

Calendário atualizado do CPNU

4 de fevereiro:

Divulgação do resultado final dos candidatos do Bloco 8 (nível médio);

Divulgação da primeira lista de classificação dos candidatos inscritos nos Blocos 1 ao 7 (nível superior);

Divulgação da primeira lista de convocados para os cursos de formação, que incluem os seguintes cargos: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG); Analista de Comércio Exterior (ACE); Analista em Tecnologia da Informação (ATI); Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS); Analista de Infraestrutura (AIE); Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL); Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANTAQ); Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT); e Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Prazo de dois dias, 4 e 5 de fevereiro, para confirmação de participação nos cursos.

11 de fevereiro:

Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior

Divulgação da 2ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente;

Prazo de dois dias, 11 e 12 de fevereiro, para confirmação de participação nos cursos.

18 de fevereiro:

Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior

Divulgação da 3ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente

Prazo de dois dias, 18 e 19 de fevereiro, para confirmação de participação na nova convocação.

28 de fevereiro:

Divulgação da lista definitiva de classificação dos candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação; e