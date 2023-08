Lenda da Alemanha agradece Al-Hilal por tirar Neymar da Europa: ‘Um germe enganador’

(Foto:Divulgação/Al-Hilal) – Neymar assinou com o Al-Hilal até a metade de 2025.

Campeão mundial com a seleção alemã não economizou nas críticas ao atacante brasileiro

A transferência de Neymar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, segue repercutindo bastante. Apesar de alguns torcedores lamentarem a saída do jogador do Paris Saint-Germain, também há alguns amantes do futebol que comemoraram a saída do atacante da Europa. Lenda do futebol alemão, Paul Breitner agradeceu os sauditas e não economizou nas críticas ao brasileiro.

“Obrigado queridos sauditas por comprarem o senhor Neymar, um dos jogadores de futebol mais duvidosos dos últimos anos. Um dos maiores jogadores de futebol que só faz teatro, que só quer marcar território. Péssimo”, considerou o ex-jogador em entrevista à emissora “Blickpunkt Sport”, nesta terça-feira, 22. “É um germe dos mais enganadores. Tenho que dizer: muito obrigado por não ter de o aturar mais”, acrescentou.

Já questionado sobre a ida de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Sadio Mané para a Arábia Saudita, Paul Breitner também minimizou. “E de que adianta tanto dinheiro para eles lá?”, afirmou o ex-atleta, ressaltando que não acredita na ascensão do futebol árabe nos próximos anos.

Campeão mundial com a seleção alemã em 1974 e da Eurocopa em 1972, Breitner brilhou também no Bayern de Munique e no Real Madrid. Além de conquistar cinco títulos do Campeonato Alemão e um da Liga dos Campeões pelo Gigante da Baviera, o jogador somou dois troféus do Campeonato Espanhol com os madrilenos.

