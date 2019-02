Árbitro escalado para Copa é acusado de suborno e está sob custódia

Fahad Al Mirdasi foi envolvido em escândalo na Arábia Saudita

O árbitro Fahad Al-Mirdasi foi suspenso pela Federação Saudita de Futebol, que pede que ele seja banido do esporte. Com 32 anos, o juiz saudita faz parte do quadro da Fifa e foi escalado para a Copa da Rússia.

Segundo a BBC, Al-Mirdasi teria solicitado dinheiro para favorecer o Al Ittihad na final da King’s Cup, na Arábia Saudita.

“O presidente do Al-Ittihad, Hamad Al-Sanayeh, entrou em contato com a Federação para afirmar que tinha provas de que Fahad Al-Mirdasi havia estabelecido um contato via WhatsApp. Pediu uma quantia de dinheiro ilegal em troca de ajuda para que permitir a vitória da equipe”, destacou o comitê disciplinar do país. Al Mirdasi acabou por não apitar o jogo.

A Fifa aguarda mais detalhes da apuração e ainda não anunciou nenhuma decisão.

Al-Mirdasi foi juiz na Copa das Confederações, em 2017, também na Rússia.

Fonte: Notícias ao Minuto.

