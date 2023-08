Dupla é presa com mais de 250kg de carne de caça em barco no Amazonas

(Foto: Divulgação) – Dois homens de 50 e 62 anos foram presos, neste domingo (20), por crime ambiental, em uma embarcação no Porto do São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Os nomes deles não foram divulgados pela polícia.

Por volta das 10h30, a polícia realizava patrulhamento, quando recebeu denúncia relatando o barco Salmo 23 estaria transportando uma carga de carne de caça. Já na abordagem e revista foram encontrados 145 quilos de pirarucu; 93 quilos de carne paca, 14 quilos de carne de veado, um pato do mato e 15 quelônios.

Os produtos estavam armazenados em uma caixa de isopor. O caso foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

