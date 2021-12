F1: Hamilton vence GP e decisão vai para Abu Dhabi

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Agora, Hamilton e Verstappen tem 369,5 pontos cada u, e a decisão fica para a última etapa, no próximo domingo (12), no GP de Abu Dhabi. Quem vencer a prova ou chegar na frente é o campeão da F1, em 2021.

A corrida teve de tudo: com vários safetys car, Verstappen apareceu cortando a curva para manter a liderança, mas Hamilton fez valer a frase “o patrão tá on” e ficou com a vitória. Valterri Bottas da Mercedes fechou o pódio.

Lewis Hamilton venceu o GP da Arábia Saudita, neste domingo (5), em Jeddah, e conseguiu empatar em número de pontos com Max Verstappen. Assim, a decisão do título fica para a última prova da temporada, em Abu Dhabi.

