Licitação para duplicação da BR-163 nos trechos Sinop/ Sorriso e Lucas/Mutum deve ser lançada até dezembro

O presidente do Conselho de Administração da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos, confirmou que a licitação para contratação da empresa que irá duplicar o trecho da BR-163 de Nova Mutum a Lucas do Rio Verde, e de Sorriso a Sinop, deve sair ainda este ano. Neste momento, o trecho que está sendo duplicado fica entre Nova Mutum e Diamantino.

“Estamos finalizando os projetos para dar sequência nos outros trechos. A intenção do governador, da diretoria da Nova Rota do Oeste e do Conselho é termos, em 2024, obras em todos os trechos onde ainda não há duplicação. Ainda este ano, pretendemos lançar o edital para contratação do trecho de Nova Mutum a Lucas do Rio Verde e de Sinop a Sorriso”, detalhou.

No mês passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) fez uma visita técnica no trecho da BR-163, entre a divisa com o Mato Grosso do Sul, até o entroncamento com a MT-220, em Sinop. Segundo a autarquia, cerca de quatro meses após a efetivação da troca de controle para o Governo de Mato Grosso, por meio da MT PAR, a Nova Rota do Oeste mantém um ritmo acelerado de obras.

“A duplicação entre Nova Mutum e Posto Gil está avançando rapidamente. A previsão é que 15 quilômetros sejam concluídos já em novembro deste ano. Essa expansão ajudará a melhorar a fluidez do tráfego e a segurança dos usuários”, informou a Agência.

Atualmente, a concessionária faz as obras de recuperação do pavimento da pista existente e a duplicação da nova via, do Posto Gil até Nova Mutum (80 km) sendo que 36 km devem ficar prontos até junho do ano que vem. Em Nova Mutum, será construído um viaduto em parceria com o município, no acesso da cidade e setor industrial.

Fonte:Redação Só Notícias (foto: assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2023/14:30:47

