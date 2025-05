Ligaram e desligaram? Aprenda a se livrar dessas chamadas de uma vez por todas

(Foto: Reprodução) – Desde 2024, ligações com duração inferior a 6 segundos passaram a ser consideradas abusivas. A meta é frear o uso massivo de robôs e melhorar a experiência dos usuários.

As ligações automáticas feitas por robôs — os temidos robocalls — se tornaram um verdadeiro tormento para milhões de brasileiros. Curtas, insistentes e muitas vezes silenciosas, essas chamadas se multiplicaram nos últimos anos, afetando tanto os usuários quanto a qualidade das redesde telecomunicações.

Segundo dados do setor, em algumas operadoras mais de 90% das chamadas realizadas são de origem automatizada, com duração inferior a 3 segundos. Essa avalanche de chamadas não só irrita os consumidores, como também sobrecarrega os sistemas das operadoras, comprometendo o funcionamento geral das redes.

Diante do problema, a Agência Nacional de Telecomunicações(Anatel) e as empresas do setor começaram a reagir. Desde 2024, ligações com duração inferior a 6 segundos passaram a ser consideradas abusivas. A meta é frear o uso massivo de robôs e melhorar a experiência dos usuários.

Como se proteger das ligações automáticas

Apesar da escala do problema, há medidas simples e eficazes que podem ser adotadas por qualquer pessoa para reduzir ou até eliminar esse tipo de chamada:

Cadastre-se no “Não Me Perturbe”

Essa plataforma gratuita permite bloquear ligações de empresas que realizam telemarketing, como operadoras, bancos e seguradoras. O cadastro é feito online e leva até 30 dias para ser efetivado.

➡ Acesse: naomeperturbe.com.br

Use a plataforma “Qual Empresa Me Ligou?”

Ferramenta oficial da Anatel, ela permite identificar o número que fez a ligação e descobrir qual empresa está por trás do contato. Assim, você pode tomar providências para bloquear ou denunciar.

➡ Acesse: qualempresameligou.com.br

Medidas das operadoras

As operadoras têm adotado novas tecnologias para detectar e bloquear chamadas automáticas antes que cheguem ao usuário. Além disso, estão promovendo campanhas educativas para incentivar o uso das plataformas de bloqueio.

As ações fazem parte de uma ofensiva mais ampla contra os abusos no uso de robôs — uma tendência que deve se fortalecer nos próximos meses.

Dicas extras para se proteger

Evite atender números desconhecidos: Robôs costumam ligar de números aleatórios e diferentes.

Instale aplicativos de bloqueio:Apps como Truecaller, Hiya e Whoscall ajudam a identificar e filtrar chamadas indesejadas.

Fique de olho nas atualizações da Anatel: A agência costuma publicar novas resoluções e ferramentas que ampliam a proteção do consumidor.

A boa notícia é que a tecnologia também está do nosso lado. Com um pouco de atenção e o uso das ferramentas certas, dá para se livrar desse incômodo de forma simples e definitiva.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2025/15:52:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...