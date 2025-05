Malaquias Mottin se envolve em outra polêmica após ter pedido de cassação rejeitado pelos vereadores

(Foto: Reprodução) – Na mesma semana em que escapou de um processo de cassação de mandato, o vereador Malaquias Mottin (PL) voltou a protagonizar uma nova polêmica nas redes sociais, em Santarém, no oeste do Pará.

Desta vez, o bolsonarista dirigiu um comentário de cunho homofóbico contra o vereador Biga Kalahare (PT) durante uma participação ao vivo no podcast TV Patrulheiro, gerando ampla repercussão negativa nas redes sociais e repúdio da direção municipal do Partido dos Trabalhadores (PT).

Com a apoio de alguns vereadores de Santarém, Malaquias Mottin resolveu “dobrar a aposta” entrando em nova polêmica.

Durante o programa, Malaquias desafiou o colega petista para um debate técnico sobre meio ambiente e ONGs. No entanto, ao invés de manter o tom institucional, o vereador utilizou palavras de caráter ofensivo e discriminatório ao insinuar, em tom debochado, que Biga estaria “com outra coisa na mão” — insinuação que está sendo interpretada como um ataque homofóbico.

A fala repercutiu negativamente. Em nota oficial, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores repudiou com veemência o episódio, classificando a declaração de Malaquias como uma provocação “inapropriada, pejorativa e atentatória à dignidade da pessoa humana”, e afirmou que já está tomando as medidas judiciais cabíveis. O documento destaca que a imunidade parlamentar não pode servir como escudo para práticas ilícitas ou discursos de ódio.

“O vereador ultrapassou os limites do respeito institucional e evocou ideias de ‘masculinidade’ de forma a constranger e ofender”, diz trecho da nota de repúdio assinada por Biga e sua equipe.

A nova polêmica ocorre poucos dias após o vereador ter sido advertido formalmente por condutas semelhantes. Na sessão que arquivou o pedido abertura de processo de cassação contra ele, a vereadora Bárbara Matos ironizou, sugerindo que, se Malaquias quisesse confessar crimes, procurasse um padre ou um juiz. Já o vereador Gerlande Castro, que presidia a sessão, foi enfático ao pedir que o parlamentar “medisse as palavras”, alertando que “a história, da próxima vez, será outra”.

Malaquias Mottin já coleciona episódios controversos ao longo de seu mandato. Certa vez, afirmou publicamente ter pagado propina a servidores do Ibama — o que gerou a abertura de investigações na Justiça Federal e em Uruará, município onde também responde a outras denúncias.

Malaquias foi advertido, em outra ocasião, pelo presidente da Câmara, vereador Jandeílson Pereira, para que se retratasse imediatamente sobre a afirmação falsa que fez ao se referir ao projeto de ponte estaiada sobre o lago do Mapiri. Malaquias mentiu ao afirmar que tinha provas que ‘essa ponte já tinha sido construída’, porque, em frente à casa do parlamentar, “durante trinta dias, tinham trafegado mais de mil caminhões carregados de aterro para a ponte”, que na verdade, nunca teve suas obras iniciadas.

Nos bastidores do Legislativo, cresce a pressão para que haja uma resposta institucional mais firme diante das atitudes recorrentes do parlamentar. Algumas entidades estudam apresentar uma nova representação à Corregedoria da Câmara, sob o argumento de quebra de decoro parlamentar e prática de homofobia, que é crime previsto na legislação brasileira e equiparado ao racismo, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Organizações da sociedade civil, movimentos LGBTQIA+ e defensores de direitos humanos também começaram a se manifestar nas redes sociais exigindo providências imediatas da Mesa Diretora da Câmara.

O episódio reacende o debate sobre os limites da liberdade de expressão por parte de agentes públicos. “A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas cujas consequências devem ser assumidas por quem a exerce de forma irresponsável”, enfatiza a nota.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE SOLIDARIEDADE AO VEREADOR BIGA KALAHARE

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Santarém – PT SANTARÉM – com todos os seus filiados e toda a nossa militância, manifesta total solidariedade e apoio para a vereadora Biga Kalahare diante das declarações desrespeitosas proferidas pelo vereador Malaquias Mottin durante participação em um podcast amplamente divulgado nas redes sociais.

Repudiamos veementemente qualquer tentativa de desqualificação pessoal ou política de parlamentares comprometidos com o bem comum, especialmente quando se utilizam de insinuações ofensivas que atentam contra a honra e a dignidade. O debate democrático exige respeito, argumentação qualificada e responsabilidade pública — valores que Biga tem demonstrado em sua trajetória e atuação na Câmara Municipal de Santarém.

Seguiremos firmes na defesa de uma política baseada no diálogo, na escuta e no enfrentamento dos reais problemas da população santarena, com seriedade e compromisso com os princípios democráticos.

Santarém (PA), 2 de maio de 2025

Everaldo de Souza Martins Filho

Presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – Santarém

Fonte: OEstadoNet e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2025/15:54:50

