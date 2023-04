Locais de prova para concurso do Banco do Brasil no Pará são divulgados

Provas do certame ocorrem no domingo (23) em sete municípios do estado

Seleção do banco público oferta 77 vagas imediatas no Pará.

Os candidatos do concurso público para escriturário do Banco do Brasil já podem consultar os locais de prova. As informações e o cartão de confirmação de inscrição estão disponíveis no site da Fundação Cesgranrio, que é a banca responsável pela organização do certame. No total, há 6 mil vagas em todo Brasil. Já no Pará, são 77 vagas imediatas e 19 para cadastro reserva.

O edital do concurso prevê a realização de provas objetivas e de redação no próximo domingo (23), das 13h30 às 18h30. No estado, as provas serão aplicadas nos municípios de Belém, Castanhal, Marabá, São Félix do Xingu, Santarém, Altamira e Breves.

Já em relação à lotação dos aprovados poderá ocorrer nos municípios de Acará, Ananindeua, Belém, Benevides, Mocajuba, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, Tailândia, Vigia, Augusto Corrêa, Castanhal, Dom Eliseu, Igarapé-Açu, Ipixuna do Pará, Irituia, Marapanim, Paragominas, Salinópolis, São Domingos do Capim, Ulianópolis, Baião, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Parauapebas, São Domingos do Araguaia, Floresta do Araguaia, Redenção, São Félix do Xingu, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Santarém, Almeirim e Altamira.

As vagas da seleção estão distribuídas em dois perfis: agente comercial e agente de tecnologia. O primeiro é o escriturário tradicional, que atua no banco, principalmente no atendimento ao cliente nas agências espalhadas pelo país. Já o segundo atua na área de TI e exerce a função no Distrito Federal, em Brasília.

A remuneração inicial para o cargo de escriturário é de R$ 3.622,23 e dá direito a auxílios e benefícios, como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a plano de saúde, plano odontológico básico e programas de educação e capacitação.

Serviço: Para conferir seu local de prova e obter seu cartão de confirmação, acesse o site da Fundação Cesgranrio.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 20/2023/06:47:27 com informações do portal O Liberal

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...