Pará vai receber mais de R$ 59 milhões do Fundo de Participação dos Municípios

Belém receberá o valor de R$ 7.195.753,14; 15% dos valores devem ser usados em ações e serviços de saúde.

Municípios paraenses vão receber, juntos, mais de R$ 59 milhões do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Todas as 144 cidades serão beneficiadas, entretanto, com valores diferentes, de acordo com o número de habitantes. Belém receberá o valor de R$ 7.195.753,14. Este é segundo repasse do mês de abril.

O valor será creditado ainda hoje (20). O Fundo é uma transferência constitucional da União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados.

A distribuição dos recursos aos municípios é feita de acordo com o número de habitantes. Os coeficientes são baseados nas estatísticas colhidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sendo assim, a lei determina que os recursos sejam transferidos nos dias 10, 20 e 30 de cada mês sempre sobre a arrecadação do IR e IPI do decêndio anterior ao repasse.

A partir da base de cálculo dos dias 1⁰ ao dia 10, o segundo repasse do mês apresenta crescimento nominal de 31,27%. Quando deflacionado, o crescimento é de 26,76%. Com a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o valor do repasse fica em R$ 47.161.670,58.

Em comunicado, a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep) informou que apesar do aumento observado nos 10 dias, a soma das duas transferências do mês mostra que o Fundo, corrigido pela inflação, teve retração de 7,22%, em comparação com o mesmo período de 2022. Entretanto, com relação ao acumulado do ano, o FPM apresenta oscilação.

“O montante repassado aos Municípios no acumulado de 2023 apresenta crescimento nominal de 7,44% em relação ao mesmo período de 2022, enquanto o percentual corrigido pela inflação é de 2,25%”, diz a entidade em nota.

Quanto aos repasses, todas as prefeituras devem aplicar 15% dos valores em ações e serviços de saúde e destinar 1% para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), além da retenção de 20% do Fundeb.

Do total, os 2.438 municípios brasileiros de coeficientes 0,6 (43,79%) ficarão com R$ 339.903.705,11 (19,57%) do que será transferido. Já as 171 cidades de coeficientes 4,0 ficarão com o valor de R$ 231.249.704,99, ou seja, 13,32% do que será transferido.

“A orientação é para os gestores terem cautela e prudência na execução de suas despesas”, finaliza a Famep.

50 municípios do Pará podem receber menos recursos do FPM

Prévia do censo é utilizada como critério para repasses da União

Confira a lista de municípios que tiveram redução populacional em 2022:

Água Azul do Norte

Augusto Corrêa

Barcarena

Benevides

Bom Jesus do Tocantins

Bonito

Bragança

Breu Branco

Cachoeira do Arari

Cachoeira do Piriá

Chaves

Concórdia do Pará

Cumaru do Norte

Dom Eliseu

Eldorado dos Carajás

Goianésia do Pará

Igarapé-Açu

Ipixuna do Pará

Jacundá

Marituba

Medicilândia

Mocajuba

Moju

Nova Ipixuna

Nova Timboteua

Novo Repartimento

Ourilândia do Norte

Pacajá

Paragominas

Placas

Ponta de Pedras

Quatipuru

Rondon do Pará

Rurópolis

Santa Cruz do Arari

Santa Isabel do Pará

Santana do Araguaia

Santo Antônio do Tauá

São Caetano de Odivelas

São Domingos do Araguaia

São Domingos do Capim

São Félix do Xingu

São João do Araguaia

Tailândia

Tracuateua

Tucumã

Tucuruí

Ulianópolis

Vigia de Nazaré

Viseu

