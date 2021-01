‘Desafio de sinuca’ que estava sendo transmitido pela internet termina na delegacia de Santarém após denúncias

Live de transmissão do jogo que estava sendo transmitida pelo YouTube foi interrompida pela Polícia Militar — Foto: Reprodução/Redes sociais

Além da aglomeração de pessoas, a Polícia encontrou no bar onde acontecia o ‘evento’: drogas, munições e mais de R$ 42 mil. Dois homens foram presos e encaminhados à penitenciária.

Dezenas de pessoas foram flagradas aglomeradas em um bar no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste paraense, na noite de sexta-feira (8). No local, estava acontecendo a prática de jogos de azar, e após revista a Polícia encontrou uma quantidade de entorpecentes. Dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à penitenciária.

As denúncias chegaram à Polícia Militar por meio de moradores dos arredores do bar localizado na avenida Jasmim esquina com a rua Rosa Vermelha. De acordo com os relatos, lá estava havendo muita algazarra. Após a ida da guarnição para o local, foi constatada a aglomeração de várias pessoas dentro da distribuidora, sendo necessárias viaturas para dar apoio à operação. O “encontro” acontecia com as portas fechadas.

No ambiente havia várias pessoas sentadas e uma mesa de bilhar, mas o responsável pelo bar, identificado como Herbert Andrey Saraiva, disse à Polícia que os frequentadores não estavam jogando, apesar de estar sendo promovido um “desafio de sinuca” intermunicipal, já que foi contratado um jogador de Manaus (AM), o “Verdinho”, para jogar com “Mambira”, de Santarém. O jogo atraiu apostas e estava sendo transmitido ao vivo pela internet em um canal do YouTube.

No bar, a Polícia encontrou mais de R$ 42 mil em espécie, apesar da tentativa frustrada de pessoas tentarem se desfazer das cédulas nos fundos do imóvel escondendo em panelas e debaixo de roupas. Além do dinheiro, foram encontradas uma porção de maconha e duas munições (calibre . 40) na residência de Herbert, que disse à Polícia não ser o dono do bar, apenas o responsável por ele. O estabelecimento foi interditado por estar com irregularidades na documentação.

Segundo a Polícia, Herbert deve responder por infringir a determinação do poder público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, o novo coronavírus, pelo crime de possuir ou manter sob sua guarda munição e também por tráfico de drogas. Na 16ª Seccional de Polícia Civil, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de exploração de jogo de azar em lugar público, mediante o pagamento de entrada.

Também foi preso Rodrigo de Oliveira Souza que foi flagrado pela Polícia Militar apostando dinheiro e participando de jogo de bilhar.

Por Tracy Costa e Cissa Loyola, G1 Santarém e TV Tapajós — PA

09/01/2021 10h01

