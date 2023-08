Lula assina decreto que autoriza Brasil a comprar energia elétrica da Venezuela

O texto prevê que a compra da energia precisa ser aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) (Foto:Marcelo Camargo/Agência Brasil).

A compra da energia venezuelana foi interrompida no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Durante o evento de relançamento do programa Luz para Todos, nesta sexta-feira (4), no Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina um decreto que autoriza o Brasil a importar energia elétrica de países vizinhos, medida necessária para que o país volte a comprar energia da hidrelétrica de Guri, na Venezuela.

No Estado de Roraima, essa importação já era feita. Trata-se do único que ainda não está conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN), rede que liga todos os outros estados brasileiros por meio de linhas de transmissão elétrica. A compra da energia venezuelana foi interrompida no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para de importar energia dos vizinhos venezuelanos foi uma decisão “ideológica” do governo anterior, na opinião do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O novo decreto determina o estabelecimento de políticas nacionais para “integração eletroenergética com outros países”. Essa medida é necessária, segundo Silveira, para que a linha de transmissão que conecta a Venezuela ao Brasil seja renovada.

A compra da energia, pelo texto, precisa ser aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), após manifestação do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da deliberação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico quanto ao preço e à quantidade a ser importada.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2023/16:57:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...