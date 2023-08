Enfermeiro é preso, no Pará por peculato e aborto seguido de morte de jovem

Salim Sena é enfermeiro e nas redes sociais diz ter pós-graduação em lesões cutâneas (Foto:Reprodução / Redes sociais).

A causa da morte da vítima foi hemorragia constante e perfurações no útero

O enfermeiro Salim Sena foi preso preventivamente pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (3), em Salinópolis, nordeste do Pará, por peculato (crime contra a administração pública) e aborto seguido de morte de uma jovem de 23 anos. A causa da morte da vítima foi hemorragia constante e perfurações no útero.

Segundo a polícia, o caso aconteceu em março do ano passado e a jovem morreu no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Belém, decorrência de manobras abortivas praticadas pelo investigado.

A PC começou a investigar a morte e descobriu que a jovem tentou o abortamento do feto e que foi auxiliada e incentivada por quatro pessoas, que não tiveram os nomes revelados, todas indiciadas pelo crime.

No entanto, Salim, que é enfermeiro de Salinópolis e possui pós-graduação em lesões cutâneas, realizou manobras o que ocasionou perfurações no útero e intenso sangramento da vítima, que morava na mesma cidade. Este procedimento foi feito de forma clandestina, de acordo com a PC.

Durante o processo investigativo, foi levantado que o enfermeiro seria famoso por fazer essa prática e que realizava os procedimentos em sua residência. Na época foram realizadas buscas e apreensões no hotel onde ele residia, momento em que foram encontrados diversos materiais de uso médico propícios para que ele realizasse a atividade ilícita, além de maca e luminárias. Ele confessou que subtraiu o material da rede pública.

Como existia perigo de reiteração de conduta, uma vez que ele trabalha com grávidas em um posto de saúde municipal, a autoridade policial representou pela preventiva que foi prontamente deferida pelo juízo de Salinópolis e cumprida pela equipe policial. A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Santa Casa e aguarda retorno.

