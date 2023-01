Lula revoga 17 indicações de Bolsonaro para agências, embaixadas e defensoria

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O petista revogou, ainda, a indicação de José dos Santos para a presidência da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear; de Ronaldo Lima para mais um mandato como diretor da Agência Nacional de Mineração; de Edgar Dias para a Ouvidoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); de André Ruelli para ser o ouvidor da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica); entre outros. (Com informações do Folhapress).

Lula revogou, por exemplo, a escolha de André Chermont para embaixador do Brasil nos Emirados Árabes, de Miguel Franco para chefiar a Embaixada do país na Turquia, de Paulino Neto para embaixador na França, de Fernando Magalhães para a Embaixada da Itália, entre outros nomes.

As nomeações dependem de aval do Legislativo. Agora, o petista deve fazer novas indicações, a serem analisadas pelo parlamento.

