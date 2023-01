Menino de 11 anos é picado por cobra no interior de Itaituba e corre risco de perder a perna; família pede ajuda

Criança apresenta graves sequelas após ser picada pelo animal. (Foto: Reprodução).

Criança, que reside na Comunidade Filadélfia, perdeu musculatura na região da picada do animal e necessita ir a Belém fazer enxerto de pele. Sem total condição financeira para despesas, família pede ajuda à população. (PIX: 9398802-5278).

Uma família está pedindo ajuda para tratamento de uma criança de 11 anos, identificada pelo prenome Lucas. O menino, que reside na Comunidade Filadélfia, interior do município de Itaituba (PA), foi picado, na perna, por uma cobra, resultando em graves ferimentos.

A criança se encontra no Hospital Regional do Tapajós (HRT). Devido à gravidade decorrente do acidente ofídico, ela necessita se submetida a enxerto de pele, tendo em vista que, por conta da mordida do animal, a pele e parte da musculatura do local foram perdidas. O procedimento será realizado em Belém, na rede pública de saúde.

Contudo, a família necessita de ajuda para se manter durante o tratamento, haja vista que não dispõe de total condição financeira para custear todas as despesas. Então a família iniciou uma campanha em uma rede social e a história chegou até o Giro,

Quem puder ajudar pode estar contribuindo por meio do PIX 9398802-5278 (Nome: Aline Costa Silva). Para mais informações, a família disponibiliza número para contato: 9398802-5278.

