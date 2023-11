Lula se reúne com príncipe saudita que deu joias a Jair Bolsonaro nesta terça

Na imagem, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reúne nesta terça-feira (28) com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, no Palácio Real Al Yamamah. Os dois já haviam se encontrado durante a cúpula do G20, em Nova Délhi, na Índia, em setembro. Também nesta terça-feira, o petista tem eventos empresariais.

Mohamed bin Salman é uma figura envolta em polêmicas, incluindo uma relacionada à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele foi responsável por presentear a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com um conjunto de joias avaliado em R$ 5,6 milhões, um gesto que levantou investigações, já que o governo anterior supostamente teria tentado introduzir esses bens no Brasil sem declará-los.

Além disso, Bin Salman também é suspeito de envolvimento no assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em outubro de 2018. O jornalista havia publicado reportagens nos Estados Unidos que faziam críticas ao príncipe.

De volta ao exterior

Lula está em sua primeira viagem internacional depois das cirurgias que fez em 29 de setembro. Ele passará pela Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes, onde irá participar, em Dubai, da COP 28, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Lula ainda viajará à Alemanha antes de retornar ao Brasil para participar da Cúpula do Mercosul, marcada para acontecer em 7 de dezembro no Rio de Janeiro.

Bom dia. Chegando na Arábia Saudita, nosso primeiro destino nesta visita ao Oriente Médio, para reuniões com o chefe de Estado e de empresários brasileiros e sauditas. Vamos apresentar projetos de investimento no Brasil e aumentar as relações comerciais e de parceria entre nossos… pic.twitter.com/kNAnFZCuN5 — Lula (@LulaOficial) November 28, 2023

