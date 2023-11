Helder Barbalho – O novo nome que será testado em pesquisa para disputar a Presidência em 2026

Fachada do Palácio do Planalto — (Foto: Jorge William/com montagem para JFP)

O nome do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), vai ser incluído no próximo levantamento do Instituto Paraná Pesquisa entre as opções para Presidência da República.

Em seu segundo mandato como governador do Estado, Helder tem abraçado a bandeira do meio ambiente e se tornado a principal liderança política da região Norte nos temas sobre Amazônia.

Helder quer aproveitar a exposição que terá com Conferência da ONU para o Clima, a COP 30, que será realizada no Pará em 2025.

Fonte:O GLOBO/Por:Bela Megale/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2023/07:26:14

