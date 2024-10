Lutador brasileiro e ex de Demi Lovato é achado morto em Los Angeles

Foto: Reprodução | Guilherme tinha um histórico de sucesso no MMA, com passagens pelo UFC e Bellator, além de ter se destacado no reality show “The Ultimate Fighter Brasil

O lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido como Guilherme “Bomba”, foi encontrado morto em Los Angeles nesta terça-feira, 15 de outubro. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades. Aos 38 anos, Guilherme tinha um histórico de sucesso no MMA, com passagens pelo UFC e Bellator, além de ter se destacado no reality show “The Ultimate Fighter Brasil”, onde foi treinado por Chael Sonnen.

A última publicação de “Bomba” nas redes sociais foi na noite anterior à confirmação de sua morte, enquanto treinava na Gracie Barra Jiu-Jitsu, uma famosa academia de artes marciais. No UFC, Guilherme enfrentou o norte-americano Luke Zarich em 2014, sendo derrotado por decisão unânime. No Bellator, ele competiu em seis lutas, com um equilíbrio de três vitórias e três derrotas.

Além da carreira no esporte, Guilherme “Bomba” ficou conhecido no mundo das celebridades por seus relacionamentos amorosos. Ele teve um breve namoro com a cantora Demi Lovato em 2017, quando o casal passou o Réveillon juntos. Ele também foi parceiro da atriz Fernanda Paes Leme. Guilherme deixa uma filha de um ano de idade, fruto de seu relacionamento com a modelo Kayla Lauren.

