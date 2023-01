Lutador de MMA agride agente de trânsito, que fica desmaiado no Pará

(Foto:Reprodução) – Um agente de Trânsito foi espancado com socos e chutes por um lutador de MMA durante uma abordagem. O caso ocorreu nesta quarta-feira (25), na Avenida Independência, no centro de Redenção, no sul do Estado.

O agente Francisco, do Departamento Municipal de Trânsito (DMTT), foi atingido com uma voadora nos peitos e uma sequência de socos desferidos pelo lutador de MMA Urias Sousa, após tentar tomar a chave da ignição da moto e jogar celular do motociclista no chão.

Conforme câmeras de monitoramento, o fiscal trânsito tentou tomar a chave da ignição da motocicleta do lutador, que estava estacionada. Ambos iniciaram uma discussão e o atleta acertou uma sequência de socos no agente, que desabou no chão.

Urias foi contido por duas mulheres, que interromperam as agressões. Em seguida o fiscal se levantou e foi na direção do motociclista, porém acabou recuando, pegou o celular do lutador que havia caído na calçada e arremessou no chão.

O motociclista ficou descontrolado e avançou novamente contra o fiscal, acertando uma voadora nos peitos dele e uma violenta sequência de socos. O servidor público ficou desacordado e foi levado em uma ambulância para o hospital municipal. Ele foi submetido a exame de corpo de delito e deverá passar por uma tomografia.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, que instaurou um procedimento para apurar os fatos a fim de adotar as medidas cabíveis.

As imagens de câmeras de monitoramento do local estão sendo analisadas, assim como relatos de testemunhas. Segundo a PC, até a publicação dessa notícia o agressor não havia se apresentado à Polícia Civil para prestar depoimento. (Com informações do Correio de Carajás).

