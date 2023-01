Bonde do Forró acusa prefeito de Portel de assediar Juliana Bonde, mas gestor nega; entenda

Artistas erma atrações do aniversário de Portel. (Foto:Instagram).

Prefeito de município marajoara acusa grupo de se recusar a fazer show que já estava pago. Empresário afirma que prefeito ‘queria um momento com a Juliana e as dançarinas na casa dele’

O que era para ser a comemoração do aniversário de Portel, no Marajó, terminou em polêmica na última terça-feira (24). De acordo com o prefeito Paulo Ferreira, a cantora Juliana Bonde e a banda Bonde do Forró, se recusavam a subir ao palco para fazer o show por causa de atraso na programação.

Em vídeo que circula na web, gravado durante a fala do gestor, ele chama os artistas de “vagabundos”: “Isso é uma palhaçada desta banda que vem lá da casa do car**** querer fazer graça aqui em Portel. Eles vão ter que voltar e cantar aqui. Senão nós vamos ter que interditar o hotel e eles não vão sair daí”.

Em conversa com a redação integrada de O Liberal, o prefeito explicou que ocorreu um imprevisto inicial por conta da chuva, e esse seria o motivo de ter atrasado a apresentação em 20 minutos. Paulo Ferreira disse também que o show já estava pago e que o empresário da banda, o DJ Maluco, pediu para que a apresentação fosse adiada, pedido negado pelo gestor.

“Eu peguei o microfone do locutor e fui dar uma satisfação, que a banda, atração nacional, estava se recusando a apresentar o show. Pedi o apoio das policias Militar e Civil para intervir nessa parte e pegar o dinheiro de volta. Não é certo um município pobre como o nosso, ser sacaneado por uma banda desse”, disse o prefeito.

Paulo Ferreira acrescenta dizendo que a banda retornou ao palco e fez o seu show normal. “Muito bom por sinal”, conclui.

Empresário afirma que prefeito ‘queria um momento com a Juliana e as dançarinas na casa dele’

A banda Bonde do Forró também usou as redes sociais e os aplicativos de mensagens para se pronunciarem sobre o ocorrido, porém, eles fizeram uma denúncia de assédio. Veja na íntegra:

“Alô galera de Portel, o prefeito mentiu para vocês! Procura o contrato, que vocês vão ver. Eu acho que ele ficou com raiva, porque quando a gente chegou em Portel, despois de ter esperado três dias para fazer o show na cidade, ele chegou lá e queria um momento com a Juliana e as dançarinas na casa dele. Convidou, insistiu, dizendo que tinha presente, e as meninas não foram, claro.

Elas não foram até porque o prefeito é casado. Ele chegou lá e ficou fazendo questão. Inclusive, quero agradecer a primeira dama que foi a única que ficou a favor da banda, dizendo: ‘Te acalma, a banda tem razão, tem contrato’. E ele (o prefeito) ficou lá se alterando, será por isso que ele ficou com raiva? Prefeito, você gritou, ficou incentivou a violência em uma praça cheia de criança. Porém, a gente vai retribuir para você com música, que é o que a gente sabe fazer há 30 anos”, explicou DJ Maluco.

Em seguida, a banda junto com o empresário cantaram uma música para o gestor da cidade marajoara: “O prefeito de Portel queria ver a Juliana, ficou no cheirinho, ficou no cheirinho. Queria ao menos um momento com ela, ficou no cheirinho, ficou no cheirinho”.

Já DJ Maluco, que também é pai de Juliana, contou que as 13 pessoas que fazem parte da banda irão registrar Boletins de Ocorrência. “Corremos risco de vida e a maioria do grupo são mulheres. Temos 13 pessoas de provas, vários áudios e o contrato”, revelou.

“Acho que a real revolta do prefeito foi juliana não ter aceitado ir receber um presente na sua casa junto às dançarinas”, acrescenta.

Resposta do prefeito

Paulo Ferreira disse para a redação integrada de O Libeal que não procedem as informações do vídeo: “Eles estão inventando isso porque sabem que ridículo o que tentaram fazer com o nosso público. Queriam dar um calote em Portel”. Ele acrescentou ainda que o jurídico da prefeitura está resolvendo a situação.

Quem é Juliana Bonde?

Juliana Bonde é a cantora do Bonde do Forró e grande influenciadora das redes sociais, ela produz conteúdo adulto tanto para plataformas digitais quanto para um canal no Youtube que disponibiliza episódios do seu reality show. No programa, Juliana e várias mulheres realizam provas ousadas com roupas sensuais ou nuas, esse conteúdo também é vendido.

No ano passado Juliana gerou polêmica ao regravar a música “Quem Vai Querer a Minha Periquita”, dos artistas paraenses da Banda Katrina e incluir um trecho que diz ela quer dar a periquita para o Padre Fábio de Melo. (Com informações de Bruna Dias).

