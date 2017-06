Por Super Lutas João Vitor Xavier – Vídeo: Lutador é atacado por fãs após golpe polêmico no Glory 42 © Fornecido por Carlos Eduardo de Oliveira Santos (SUPERLUTAS) –

Uma confusão generalizada tomou conta da segunda luta mais importante do Glory 42, um dos maiores eventos de kickboxing do mundo, cuja mais recente edição aconteceu no último sábado (10). Murthel Groenhart deu um soco em Harut Grigorian, quando este estava de costas para ele, após sentir um golpe anterior e nocauteou o adversário. Logo após o fim da luta, Groenhart foi surpreendido por diversos espectadores, que invadiram o ringue e começaram a soltar golpes nele.

Após nocaute, Cutelaba provoca Frankenstein: ‘Achei que duraria mais’

Vitor Belfort contesta ‘choro’ de Marquardt, mas aceita revanche

Após derrota de Lewis, Browne ataca rival: ‘Mentiu e afetou minha família’

Os dois vinham trocando bons golpes no segundo round, quando Murthel conseguiu encaixar uma joelhada voadora. Grigorian pareceu sentir o golpe e deu as costas ao adversário. Neste momento, Groenhart soltou um gancho de direita, que acertou Harut em cheio e o deixou completamente nocauteado no chão. O golpe foi polêmico, mas legal, já que o round não havia acabado e o árbitro central não havia interrompido a luta.

Imediatamente depois de soltar o golpe, o holandês foi atacado por dois fãs, que subiram ao ringue sem autorização e tentaram soltar golpes no lutador, que se defendeu. Em comunicado, o Glory avisou que vai trabalhar para identificar os dois espectadores e irá processá-los, adicionando também que Groenhart não teve nenhuma lesão por conta do ataque.

Veja o vídeo:

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...