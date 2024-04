Polícia Militar do Pará nomeia Major Arthur como chefe da 1ª Seção do Estado Maior do CPR- I

Arthur Vasconelos — Foto: Divulgação

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo comando, Major Arthur, deixa o subcomando do 41º Batalhão em Oriximiná e retorna a Santarém nesta segunda (29) para assumir o novo cargo.

Em uma solenidade em Oriximiná, oeste do Pará, a Polícia Militar promoveu o então subcomandante do 41º BPM, Arthur Peter Vinhote de Vasconcelos, de capitão a major, e o nomeu para assumir a chefia da 1ª Seção do Estado Maior do Comando de Policiamento Regional I (CPR I). Segundo a PM, a nomeação, realizada no domingo (21), marca o reconhecimento ao trabalho do oficial.

Major Arthur Vasconcelos fica à frente do setor de pessoal de todo o oeste do Pará, uma posição de extrema importância dentro da estrutura de comando regional.

“No CPR-1, onde eu vou trabalhar, é feita a gestão de pessoas. Então, toda a documentação, toda a gestão do efetivo do CPR-1, quem tá lotado em tal batalhão, quem tem tempo de serviço, quem está de férias, quem está no serviço ativo, quem tem licença, quem vai para a reserva, toda a vida do policial, de todos os policiais militares do oeste do Pará, vai passar no P1, que é o setor de pessoal do CPR-1”, explicou Major Arthur Vasconcelos.

Durante sua passagem pelo 41º BPM, Major Arthur foi reconhecido por sua operacionalidade e por liderar operações estratégicas que resultaram em diversas prisões em flagrante.

Segundo ele, o compromisso é garantir uma gestão eficiente e organizada do efetivo do CPR I, sempre trabalhando em colaboração com o comandante da unidade, Coronel Tarcísio Costa.

