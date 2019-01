Madeira ilegal é apreendida em operação no Rio Moju

Três balsas e dois rebocadores foram detidos, no Rio Moju, em operação conjunta realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Secretaria da Fazenda (Sefa), nesta sexta-feira (26). Aproximadamente 2.000 metros cúbicos de madeira em situação irregular foram apreendidos. As informações foram divulgadas hoje (28).

