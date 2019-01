Segunda fase da Operação Perfuga é deflagrada pela Polícia Civil em Santarém

Ações desta fase iniciaram na manhã desta quinta-feira (28) com cumprimento de mandados de busca e apreensão, além de uma vistoria para averiguar o quadro de funcionários da Casa Legislativa.

A Polícia Civil em Santarém, no oeste do Pará, deflagrou na manhã desta quinta-feira (28) a Operação “O Legado”, segunda fase da “Operação Perfuga”, que investiga funcionários públicos que firmaram o compromisso de bem servir a sociedade, porém abandonaram sua atividade, passando a agir em interesse particular. A ação é em conjunto com o Ministério Público, e conta com o apoio Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Esta fase tem a denominação “legado” em virtude de que condutas criminosas praticadas pela administração da Casa Legislativa no Biênio 2015/2016, terem se estendido à atual gestão. Mandados de busca e a apreensão de documentos estão sendo cumpridos.

De acordo com a Polícia Civil, uma servidora pública lotada na Câmara Municipal, vinculada ao gabinete da presidência, cumpria expediente no escritório do PMDB, no bairro Santa Clara. Com o andamento da primeira fase da Perfuga, tal servidora passou a frequentar e cumprir o expediente na Casa Legislativa, com lotação na estrutura administrativa/gabinete da presidência.

Desta forma, as investigações apontam que a servidora cometeu o crime de peculato, uma vez que se encontrava prestando serviços em outras atividades ao interesse público, com salário pago pelo governo municipal.

Vistoria técnica

Um vistoria técnica para verificação das lotações de todos os servidores câmara iniciou nesta manhã. Segundo as investigações, deve ter outros casos semelhantes ao da servidora porque evidências apontam que o número de servidores lotados na casa seria incompatível com a estrutura física do prédio.

a vistoria técnica visa impedir a manipulação e adulteração de informações relativas à lotação de servidores, considerando que, outrora ocorreu informação de lotação que não condizia com a realidade.

Operação Perfuga

A Operação Perfuga foi deflagrada do dia 7 de agosto pela Polícia Civil com apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (MP). O vereador Reginaldo Campos, que foi presidente da Câmara de Vereadores até 2016, foi preso no mesmo dia, sendo investigado por crimes de peculato, falsificação de documento público, corrupção e associação criminosa.

ENTENDA O ESQUEMA DE CORRUPÇÃO DE REGINALDO CAMPOS E SERVIDORA DA SESPA

Gráfico mostra capitulação dos crimes dos quais estão sendo acusados os indiciados (Foto: Divulgação/MPPA) Gráfico mostra capitulação dos crimes dos quais estão sendo acusados os indiciados (Foto: Divulgação/MPPA)

São investigados políticos, servidores da Sespa, da Câmara de Vereadores, advogados, líderes religiosos e lideranças de bairros, além de outras pessoas ligadas ao grupo, conforme a Polícia Civil.

O MP denunciou o vereador Reginaldo Campos e outras 27 pessoas por irregularidades na Câmara de Vereadores. Todos são investigados na Operação Perfuga. Segundo o órgão ministerial, um dos indiciados foi excluído e outro nome que não constou do relatório final do inquérito acabou sendo incluído no rol dos denunciados.

Os investigados

REGINALDO DA ROCHA CAMPOS (PRESO PREVENTIVO)

SARAH CAMPINAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO PREVENTIVO)

PATRICIA NORMA SILVA COSTA

LEONARDO OLIVEIRA DE AGUIAR

MARY GLAUCY BRITO CHIANCA NEVES

MARA CRISTIANY RODRIGUES SPINOLA

ANDREZA CRISTINA RIBEIRO DIAS

IANA SOCORRO BENZAQUEM GUILHERME

ISMAEL DA ROCHA SILVA

ROSEANE FRANCISCA MACIEL FERREIRA

ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO

WILSON LUIZ GONCALVES LISBOA

RAQUEL DA COSTA PINTO

MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA

SAMUEL DA CONCEICAO FERNANDES

ANDREW OLIVEIRA DA SILVA

ARDILENE CUNHA LISBOA

JAQUELINE PEDROSO DE ALMEIDA

JOAO GONZAGA PINTO DE ALMEIDA

PEDRO VALDINEI SANTOS DA CUNHA

MARIO FRANCISCO FIALHO CABRAL

VANIA LUCIA FIALHO CABRAL

ESTER VINENTE SILVA

ELI DA CRUZ SILVA

ELAINE VITOR DO AMARAL

JOSE CARLOS LIMA LOPES

ALCIMAR REIS GOMES

ALEXANDRE NASCIMENTO LOPES

